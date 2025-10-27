『電撃マオウ2025年12月号』（KADOKAWA）が10月27日に発売された。また『電撃マオウ』は今号にて創刊20周年を迎えた。 【写真】いみぎむる描き下ろし『電撃マオウ』表紙を見る 創刊20周年を記念する『電撃マオウ2025年12月号』の表紙は『この美術部には問題がある！』のいみぎむるによる描き下ろしイラストが採用された。 天音リリー（『愚かな天使は悪魔と踊る』）、八百歳比名子（『私を喰べたい、ひとでなし