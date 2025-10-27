小坂井祐莉絵1st写真集『好きですよね』（イマジカインフォス）が2025年11月21日に発売される。 【写真】『小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね』3パターンの表紙 発売に先駆け発表された本書のタイトルは『小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね』。 タイトルに対して小坂井は「この、『好きですよね』というタイトルには、私の声、関わった作品、演じたキャラクター、ロングやショートの髪型、30歳にな