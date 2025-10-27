大相撲九州場所の番付が27日、発表され、大の里は2場所連続で東の横綱に、そして、同じ石川県津幡町出身の欧勝海も幕内入りを果たしました。11月9日から始まる大相撲九州場所ですが、2場所連続での優勝を狙う大の里は、先場所と同じく東の横綱に座りました。大の里「少し悔しい思いをした場所でもあったので、今回は去年と似てますけど優勝して迎える九州場所ということで、しっかりと基礎基本がっちりやって初日に間に合うように