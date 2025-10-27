四六時中スマホばかり見ていることで、ぐっすり眠れないという人が増えている。医師で脳生理学者の有田秀穂氏は「現代人は心地よい眠りへと導いてくれる脳内物質『メラトニン』の分泌が減っていることが問題だ。しかし、就寝前2時間の工夫をすればメラトニンは増やせる」という――。※本稿は、有田秀穂『スマホ中毒からの心のモヤモヤをなくす小さな習慣』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Anton