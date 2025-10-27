世界的に知られるレアル・マドリーとバルセロナのライバル対決が26日にサンティアゴ・ベルナベウで行われた。対戦前にバルセロナのラミン・ヤマルが「彼らは盗むし、文句を言う」とレアルを揶揄する発言をしていたこともあり、試合はヒートアップ。乱闘沙汰から退場者を出すなど荒れ模様だった。そんな一戦にレアルのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールは先発出場。ただ、後半27分に交代を告げられると不満を爆発させていた