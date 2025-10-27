10月27日、日経平均株価が史上初めて5万円を超えました。名古屋の街でも、一段の株高に期待する声も聞かれました。アメリカと中国の貿易協議が進展したことや、報道各社の世論調査で高市内閣の高い支持率が伝えられ、積極的な経済政策への期待が高まったことなどから、平均株価は27日の取引開始直後に、史上初めて5万円を突破しました。街の人ら：「5万円をつけるのは12月末ぐらいかなと思っていたんですけど。株に対しては期