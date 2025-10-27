婚活サービスを利用する人が増えている。一方で、相手の情報をあまり知らずに結婚して後悔する人がいる。「婚活FP」として活動するファイナンシャルプランナーの山本昌義さんは「年収1000万〜1200万円の単身の45.5％が貯蓄ゼロという。言いづらい話だが、お金のことは結婚前にしっかり話し合っておくべきだ」という――。写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fizkes■28歳年収400万円の女性の婚活が