全国切符を勝ち取りました。 26日にハピネスアリーナで行われた高校バスケ「ウインターカップ県予選」の決勝戦。 男子は「瓊浦」がわずか1点差で「長崎工業」に競り勝ち、2年ぶり8回目の優勝。 女子も「瓊浦」が、68対58で「長崎西」を破り、初の頂点に。 「瓊浦」がうれしいアベック優勝で、12月に東京で行われる全国大会出場を決めました。 組み合わせ抽選会は11月17日に行われる予定です。