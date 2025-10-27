プロ野球のシーズンで最も優れた先発投手を表彰する「沢村賞」を、ファイターズの伊藤大海投手が初めて受賞しました。伊藤投手は今シーズン２７試合に登板し、１４勝８敗。１９５個の三振を奪い、最多勝と最多奪三振のタイトルを獲得しました。伊藤投手は「ピッチャーとして憧れていた賞であり、選んでいただき本当に光栄です。応援し続けてくれたファンの皆さまに感謝の気持ちを伝えたいです」とコメント