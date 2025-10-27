春のセンバツにつながる、秋の九州高校野球大会の結果です。 25日と26日、県代表の「長崎日大」と「長崎西」が初戦に臨みました。 「長崎日大」は持ち前の攻撃力を発揮し、佐賀の「龍谷」に6対0での完封勝利を収めました。 そして「長崎西」も、佐賀の「唐津商業」を相手に9対2の8回コールド勝ちで初戦を突破。 両校ともに春のセンバツ出場が有力となるベスト4進出をかけて、28日の準々決勝に臨みま