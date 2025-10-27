使用済み核燃料の搬入に反対する住民ら＝27日午前、青森県むつ市東京電力は27日、新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の使用済み核燃料を、青森県むつ市の中間貯蔵施設へ搬入する作業を進めた。搬入は昨年9月に続き2度目。東電は同原発再稼働に備え、保管場所の逼迫解消を目指す。同日午前、核燃料を収める金属製専用容器（キャスク）を積んだ運搬船が施設近くの港に接岸した。午後、キャスク1基を載せた輸送車両が施設までの専用道