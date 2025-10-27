核融合炉の内部の模型を示し、建設構想を説明するヘリカル・フュージョンの田口昂哉CEO＝27日、東京都千代田区核融合スタートアップ（新興企業）のヘリカル・フュージョン（東京）は27日、発電の実用化に向け最終段階となる試験装置の建設を決めたと発表した。核融合炉に不可欠な設備の一つ「高温超電導コイル」の部材開発を終えたため。設置場所は近く公表し、本年度中にも着手する。田口昂哉最高経営責任者（CEO）は記者会見し