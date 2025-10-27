記者会見する自民党埼玉県連の柴山昌彦会長（中央）＝27日午後、さいたま市自民党埼玉県連は27日、党費を流用した疑いで8月から役職を一時停止していた同県連幹事長の小谷野五雄県議（69）が、計1357件、総額2794万円余りを私的流用したと認定した。県連は党紀委員会で処分を協議し、業務上横領容疑での刑事告発も検討する。県連会長の柴山昌彦衆院議員は同日、さいたま市内で記者会見し「常軌を逸した異常な請求だ。政治とカ