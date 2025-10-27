みんなでつくる党（旧政治家女子４８党）の第５回債権者集会が２７日、東京地裁で開かれた。同党は昨年３月に債権者申し立てによる破産手続きの開始が決定。大津綾香代表は抗告などしていたが、今月２０日付で最高裁は棄却していた。前回の債権者集会では、大津氏側は破産が確定した場合は破産管財人から要請されている複数の項目で、返金に応じるとしていたが、この日は一部で争う姿勢を見せた。一方、大津氏の父親が代表を