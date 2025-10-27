巨人は２７日に吉川尚輝内野手（３０）が都内の病院で「両側関節鏡視下股関節唇形成術」を終えたことを発表。退院後はジャイアンツ球場でリハビリを開始する。吉川は今季１０７試合に出場したものの、腰痛や右脇腹痛によって２度も一軍登録を抹消。コンディション不良に悩まされたシーズンとなった。打率は２割７分７厘、１１２安打３２打点をマークした。この日は左股関節の手術（左関節鏡視下股関節唇形成術）を受け、無事