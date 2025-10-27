【モデルプレス＝2025/10/27】10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて、「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントが行われた。レッドカーペットにはドレスアップした俳優陣が勢揃いした。【写真】穴開き？個性派SEXYドレス姿◆「東京国際映画祭」レッドカーペットでドレス姿続々披露「東京国際映画祭」では、個性溢れるドレス姿も見どころの一つ。オープニング作品「てっぺんの向こ