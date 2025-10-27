黒岩祐治知事（資料写真）神奈川県の黒岩祐治知事は２７日の定例会見で、いずれも２６日投開票の川崎市長選で福田紀彦氏が４選、鎌倉市長選で松尾崇氏が５選を果たしたことに「かつては多選批判の時代があったが、随分変わってきたと思った」と所感を述べた。５３歳の福田氏と５２歳の松尾氏は共に元県議で、それぞれ１０年以上市政運営に当たってきた。知事は「今までの実績が評価されたのは良かったのではないか。これからも