今回、Ray WEB編集部は、ミーハーな友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞推しの話ばかりで、ミーハーなリサにうんざりな主人公。いつものように推しの話を聞いていると、ふと不思議に思ったことがあって...？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖ドヤ顔で「俺意外と一途なんだよね」って...それ当たり前だよね！？あなたはこ