ナガエツルノゲイトウ岡山・矢掛町 特定外来生物「ナガエツルノゲイトウ」の分布拡大を食い止めるため岡山県矢掛町で地元住民らが対策を学びました。 （記者リポート）「川の中に見えますのがナガエツルノゲイトウです。繁殖力が強く、水面の多くを覆っています」 ナガエツルノゲイトウは南米原産の多年草で、繁殖力の強さから「世界で最悪の侵略的植物」とも呼ばれています。 岡山県によりますと、田ん