誰かが1曲歌うわけでもなく、私がネタをやるわけでもない。こんな中で本当に人は来てくれるのだろうか――。こんな悩みを抱えていたのはフォーリンラブのバービーさん。「女性特有の悩みを技術で解決に近づける」意味の「フェムテック」はかなり進化をしている。しかし知識がなく「生理でつらいのは我慢するしかない」と思う人も多い。そんな状況を打破したいと、バービーさんがフェムテックの試供品を配布するイベントを企画した