２３日、雲南省普洱市の孔雀屏村。（ドローンから、普洱＝新華社記者／陳欣波）【新華社普洱10月27日】中国雲南省普洱（ふじ）市寧洱ハニ族イ族自治県磨黒鎮の孔雀屏村は、かつて茶と馬の交易ルート「茶馬古道」の重要な宿場町として栄えた。村に残る青石板（青い石灰岩）を敷き詰めた古道と古建築が、往時の繁栄を今に伝える。  村ではここ数年、伝統的な建築物の保護を基礎としつつ、ア