26日、俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムを更新。子どもたちに会うために、イギリスを訪れたことを報告しました。【写真を見る】【 瀬戸朝香 】子ども達に会いにイギリスへ「何気ない当たり前のことが 私にとっては大切な時間」瀬戸さんは、「一泊二日だけ寮から連れ出して家族で過ごすことができるの」「送り迎えの時間を考えると 一緒に過ごせる時間は1日だけ」と子どもたちと過ごせる時間がとても少ないことを