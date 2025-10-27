気象台は、午後6時12分に、暴風警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表 27日18:12時点留萌地方では、27日夜遅くから28日昼前まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■留萌市□暴風警報【発表】27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒風向西