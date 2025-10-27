新法人の主な業務藤田医大（愛知県豊明市）などが、脳死や心停止後の臓器移植における臓器あっせん業務の一部を担う一般社団法人を11月に設立し、厚生労働省に業務許可の申請をする方針を固めたことが27日、同大への取材で分かった。移植増に向けて厚労省があっせん機関の複数化を柱とする移植体制改革を表明しており、許可されれば改革後初めて。心臓や肺などの移植あっせん機関は「日本臓器移植ネットワーク」が国内唯一で、