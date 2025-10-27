トランプ大統領の来日にあわせて、警視庁は最大規模の厳戒態勢で警備にあたっています。記者「あちらの通りは通行が制限されています。ちょうどトランプ大統領の宿泊先に近づくルートです」警視庁により、厳戒態勢が敷かれた都内。高柳キャスター「午後4時を回りました、都内の道路では警備にあたる警察官の数が多くなっていて、規制が厳しくなっています」単独でテロを実行する「ローンオフェンダー」による攻撃を防ぐため、トラ