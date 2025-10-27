イトーヨーカ堂とセブン―イレブン・ジャパンは２７日、米動画配信大手ネットフリックスとコラボした新商品２６種類を、１１月１５日から数量限定で販売すると発表した。食品や飲料など動画作品を鑑賞しながら楽しめる商品をそろえ、ネトフリを主に利用する若年層や家族層の来客につなげる狙いだ。商品開発はヨーカドーとセブン側が手がけ、パッケージをネトフリが監修した。冷凍ピザやポップコーン、エナジードリンクといった