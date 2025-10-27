歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。歌いながら手料理を作成する様子を公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「鼻歌で歌っていたつもりが、なぜかサビからオクターブ上げて歌ってしまい」手料理作成動画に反響「鼻歌歌いながら２種類のおかず作るなんて素敵」工藤静香さんは「歌詞はうろ覚えなので、すみません鼻歌で歌っていたつもりが、なぜかサビからオクターブ上げて歌ってしまい。なんだ