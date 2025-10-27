日産自動車が今年4〜9月の生産・販売・輸出実績を発表しました。国内生産台数は26万7340台で前年同期比12.9％減、グローバル生産台数は144万2799台で前年同期比5.3％減となりました。また、国内販売台数は18万5606台で前年同期比16.5％減、グローバル販売台数は153万5996台で前年同期比3.1％減です。生産・販売ともに国内とグローバルのいずれも2年連続で前年実績を下回っていて、経営再建を急ぐ日産にとって、更なる向かい風とな