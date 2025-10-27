トランプ大統領は27日午後6時すぎ皇居に到着しました。この後、御所で天皇陛下と会見します。トランプ大統領が天皇陛下と会見するのは2019年5月に令和最初の国賓として来日し、皇居・宮殿で天皇皇后両陛下と会見して以来となります。