プロ野球・ロッテは27日、29日から行う秋季キャンプの参加メンバーを発表しました。この日発表された選手は投手と野手合わせ計36人。11月に韓国代表戦を行う侍ジャパンに招集された種市篤暉投手、西川史礁選手もメンバー入りしました。秋季キャンプは宮崎県の都城市営野球場で、10月29日〜11月17日(休日:3、7、12日)の日程で行われます。【参加メンバー】▽投手小島和哉・種市篤暉・石川柊太・菊地吏玖・八木彬・高野脩汰・田中晴