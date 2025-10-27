連日、相次ぐクマの目撃や被害で27日も市町村の対応は続いています。秋田市の中心部、千秋公園でもクマが目撃され、市が捕獲用のおりを設置しましたが、捕獲には至っていません。秋田中央警察署の調べによりますと26日午前6時15分ごろ、千秋公園の本丸近くでパトロール中の警察官がやぶに入っていく体長約1メートルのクマ1頭を見つけました。その前日、25日にも目撃が相次いでいます。これを受けて公園は現在も立ち入