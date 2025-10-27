27日、秋田市雄和で側溝に倒れている80代の女性とみられる遺体が発見されました。損傷が激しかったという遺体。付近ではクマが目撃されていました。女性の遺体が見つかったのは秋田市雄和萱ケ沢の側溝です。警察と消防によりますと27日午前11時ごろ、近くに住む人が側溝の中でうつ伏せで倒れている人を発見し110番通報しました。発見された遺体は80代の女性とみられていて、体の損傷が非常に激しいということです。現場は秋田空港