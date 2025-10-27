飲酒運転で重傷ひき逃げ。その瞬間を防犯カメラが捉えていました。 【写真を見る】路上に倒れた男性を… “飲酒運転でひき逃げ”の瞬間がカメラに 被害者の25歳男性も酒に酔っていた 23歳女を逮捕 岐阜市 岐阜市の繁華街に設置された防犯カメラの映像には、道路上に男性が倒れこむ様子が…その約1分後、黒い車が倒れている男性をはねて、走り去る瞬間を捉えていました。 逮捕されたのは、岐阜市の自称パート従業員、大郷