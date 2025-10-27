¡Ö¤Ê¤ó¤«Á°¤è¤êÁé¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¡×½÷Í¥¤ÎÎëÌÚº½±©¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÁêËÀseason24³«Ëë¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ÖÁêËÀseason24¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Öº£´ü¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥­¥ã¥¹¥È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤êÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±