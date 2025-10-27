7月の「AIG女子オープン」での優勝など、米国女子ツアー1年目ながら活躍を見せている山下美夢有。フェアウェイキープ率81.96%で2位など、安定感抜群の秘訣はどこにあるのか？山下のダウンスイングの特徴をプロコーチの平尾貴幸が解説する。【写真】始動でフェースを閉じたらあとはその場で回るだけ！山下美夢有の安定感抜群スイング◇◇◇7月の「AIG女子オープン」で歴史的な優勝を果たした山下選手はシンプルで無駄のない