＜樋口久子 三菱電機レディス事前情報◇27日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞31日（金）から開催される国内女子ツアー「樋口久子 三菱電機レディス」の主催者推薦選考会が27日に武蔵丘GCで行われた。18ホールストロークプレーの結果、上位9人が本戦の出場権を獲得した。【写真】山路晶さんがドレスアップしました6アンダー・首位通過を果たした山路晶は、「きょうはティショットがあまり当たっていなかった