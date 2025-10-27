国内最高峰の女子テニス大会『東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025』（10月18日〜26日、有明テニスの森公園）の女子ダブルス決勝が26日に行なわれ、第４シードのティメア・バボス（ハンガリー）／ルイーザ・ステファニー（ブラジル）が、第３シードのアンナ・ダニリナ（カザフスタン）／アレクサンドラ・クルニッチ（セルビア）を６−１、６−４とストレートで下し、優勝を果たした。【動画】女子シングルス