BSテレ東で12月6日に生放送（後6：30〜9：54）される『第58回 日本作詩大賞』（日本作詩協会）のノミネートが、27日に発表された。司会は徳光和夫、中原みなみアナウンサーが務める。【写真】作詩家・幸耕平氏と肩を寄せ合う純烈・白川裕二郎■第58回 日本作詩大賞ノミネート作品（五十音順）「あなたの口ぐせ」作詩：さわだすずこ／歌手：川中美幸 「歌だよ!人生」作詩：水木れいじ／歌手：中村美律子 「運命の夏」作詩：売