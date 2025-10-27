春場所での新入幕以来、4場所連続11勝した安青錦（21＝安治川部屋）が九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）番付発表で新関脇に就いた。所要13場所の新関脇は年6場所制となった1958年以降初土俵（付け出しを除く）では小錦の14場所を抜き最速。序ノ口デビューから負け越しなしでは91年夏場所の曙以来となった。「素直にうれしい。強い人たちしか上がれないところ」。福岡県久留米市の部屋での記者会見。関脇という地位へ