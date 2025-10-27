グラビアアイドルの吉野七宝実（34）が27日、自身のインスタグラムで第1子出産を発表した。ストーリーズに「無事出産終えました」とつづり、出産直後と思われる赤ちゃんを抱く写真を投稿した。吉野は、19年にSNSに投稿した魚の干物を水着代わりにした写真が大バズり。「干物グラドル」として注目を集め、20〜21年にかけて「アウト×デラックス」にも出演。今年6月に結婚と第1子妊娠を同時に発表していた。