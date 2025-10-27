自民党の小林鷹之政調会長は27日、自身のX（旧ツイッター）で、防衛装備品の輸出ルールの緩和を検討する考えを表明した。防衛装備移転三原則や指針に基づき「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の5類型に限って輸出が認められている現在の運用を改め、今後は限定しない方向で議論を進める方針だ。小林氏は「ルールを適切に緩和することで世界の平和に貢献する」と言及。供給先が自衛隊のみに限られていた日本の防衛産業の構造を変