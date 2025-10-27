木村拓哉と工藤静香の次女でモデル、女優のＫｏｋｉ，が２７日までにＳＮＳを更新。自宅エントランスでハイブランドに身を包んだ姿を披露した。「Ｔｏｄａｙ’ｓｌｏｏｋａｆｔｅｒｓｈｏｏｔｉｎｇ！」と「今日の撮影後のファッション」と裏地がど派手なモノグラム柄のルイ・ヴィトンの黒いコート、クリーム色のヴィトンの親子バッグを肩にかけたコーデを披露。「Ｍｅｒｃｉｂｅａｕｃｏｕｐ」（ありがとう）と得意な