女優の北川景子が27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに登場した。北川景子『ナイトフラワー』で主演を務める北川景子は、共演の森田望智、内田英治監督とともに登場。光沢感のあるロングドレスをまとい、スリットから美脚をのぞかせながらレッドカーペットを歩いた。ステージ上は森田とほほ笑み合う場面も。北川のオーラや美貌に観客から歓声が上がっていた。今年の東京国際映画祭は、