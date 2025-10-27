メ～テレ（名古屋テレビ） 停滞していた愛知・豊橋市の新アリーナ建設計画が約1年ぶりに動き出しました。 新アリーナの建設予定地にある「旧豊橋球場」で、工事現場を囲う「仮囲い」を設置する作業が始まりました。 市街地にある豊橋公園内に5000人以上が収容できるアリーナを建設する計画。この計画を巡っては長らく逆風が…。 「市長として第一に始める取り組みとしては、新アリーナ計画