岡山市役所岡山・北区 岡山市は27日、キッチンカーの事業者などがつくる「岡山まちの賑わい創出協会」と災害時の炊き出しなどに関する協定を結びました。 災害時には最大で約30台のキッチンカーが避難所に行き、出来立ての食事やスイーツなどを提供するということです。 食事は被災者やボランティアに無償で提供し、材料費は市が負担するということです。 （岡山市／大森雅夫 市長）「災害が