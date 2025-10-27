27日朝は福岡県内の各地で、今シーズン一番の寒さとなりました。日中に25℃以上の夏日があった先週とは一転、今週は秋が深まる気配です。■八木菜月アナウンサー「午前8時すぎの福岡市・天神です。道行く人を見ますと、長袖姿の人やコートを着た人の姿も多く見られます。」首元にマフラーを巻きつける人や、ズボンのポケットに両手を入れて歩く人の姿。福岡市中央区の27日朝の最低気温は17.2℃となりまし