【役者・芸人 貧乏物語】常識を壊し一線を飛び越える 見取り図リリー憧れの「とんねるず」イズム森山晋太郎さん（見取り図／39歳）今月、初エッセー「しばけるもんならしばきたい」を刊行して話題の芸人、盛山晋太郎さん。ブレークするまでのバイト地獄を語ってくれた。◇◇◇20代は恐ろしいくらいにバイトをしていました。日雇いも含めると20種類くらい。お寿司屋さんのデリバリー、キャバクラのボーイ、ダイニ