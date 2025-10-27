JBL PartyBox 720 ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのパーティースピーカーで、シリーズ史上最大の800W大出力を実現した「JBL PartyBox 720」を10月31日から順次JBLオンラインストア、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売する。直販価格は148,500円。 ダンスや各種イベント、お祭り、演説などでの使用も想定したハイパワ&#