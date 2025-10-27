芳根京子とＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの郄橋海人が２７日、東京・日比谷で行われた第３８回東京国際映画祭のオープニングイベントで、レッドカーペットを歩いた。芳根の主演映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督、１１月１４日公開）が世界の国際映画祭で注目された話題作や邦画大作の最新作などが上映される「ガラ・セレクション」部門に出品されている。芳根は白のワンピース、高橋は紺のスーツにネクタイを締めた