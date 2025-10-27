モデルでタレントの近藤千尋がＭＣを務めるテレビ朝日「バラバラ大作戦『オフレコスポーツ』」（金曜・深夜２時４３分）の第４回が２４日深夜、オンエアされた。自称「スポーツ無知」という近藤が、解説席風のスタジオにゲストを招き、ニュースや試合中継では語られることのないオフレコ話を楽しく聞き出すスポーツトークバラエティー。第４回は元プロ野球選手の里崎智也氏が出演した。「ちょっとオフレコっちゃっていいです